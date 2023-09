Verkehrssicherheit im Kreis Viersen Polizei startet Aktion „Schalt die Birne ein!“

Viel Polizei und auch Landrat Andreas Coenen (CDU) war am Dienstagmorgen im Forum Corneliusfeld in St. Tönis zu sehen, das sich Michael-Ende-Gymnasium und Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) teilen. Doch die starke Präsenz war kein Zeichen von Problemen. Im Gegenteil: Die Polizei will helfen, Unfälle mit Kindern und Jugendlichen zu vermeiden. Vorgestellt wurde die neue Kampagne „Schalt die Birne ein!“, die, ausgehend von der Kreispolizeibehörde, in Kooperation vieler Beteiligter nun kreisweit ausgerollt werden soll.