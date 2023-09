Polizei gibt Tipps zum Thema Taschendiebstahl „Sie dürfen einen Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten“

Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt, beim Einkauf im Supermarkt oder in der Fußgängerzone: Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen Opfer von Taschendieben. Landesweit gibt es dazu in diesen Tagen die Aktion „Augen auf, Tasche zu!“: In der Schwerpunktwoche erläutern auch Mitarbeitende der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Viersen auf Wochenmärkten, wie die Täter vorgehen und wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Auftakt war am Mittwoch in Viersen-Dülken, am Freitag stehen die Beamten von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Nettetal-Lobberich an der Von-Bocholtz-Straße. Eine weitere Aktion ist für Freitag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen geplant.