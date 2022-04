Corona-Impfung im Kreis Viersen : Impfbus des Kreises Viersen beim Märzenfest in Willich

Kreis Viersen Im Impfzentrum des Kreises Viersen gelten ab Mai neue Öffnungszeiten. Mobile Angebote und den Einsatz des Impfbusses behält der Kreis Viersen bei – Termine gibt es in Grefrath und Willich.

Der Kreis Viersen plant weitere Impfangebote in Grefrath und Willich. So gibt es am Mittwoch, 4. Mai, von 15 bis 19 Uhr eine Impfaktion im ehemaligen Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath. Am Freitag, 6. Mai, steht der Impfbus des Kreises von 15 bis 19 Uhr auf dem Martinsplatz in Willich-Anrath, am Sonntag, 8. Mai, ist der Impfbus von 11 bis 15 Uhr beim Märzenfest des ASV Willich im Stahlwerk Becker in Willich. Bei den Terminen in Grefrath und Willich werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gegeben, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.