Neue Leiterin des Rhein-Maas-Berufskollegs „Ich bin ein absoluter Teamplayer“

Ihr neues Büro am Kempener Standort des Rhein-Maas-Berufskollegs ist hell und freundlich. Viel Grün macht den Raum gemütlich, in der Büchervitrine erinnert ein besonderes Exponat an ihre frühere Wirkungsstätte: 23 Jahre lang war Petra Wiese am Berufskolleg in Geldern tätig, in den vergangenen sieben Jahren als stellvertretende Leiterin. Zum Abschied schenkte man ihr einen Bau-Helm, „Chefin“ steht darauf. Das bringt Wiese zum Schmunzeln. Ja, sie ist die neue Chefin am Rhein-Maas-Berufskolleg, das neben den beiden Standorten in Kempen weitere in Nettetal und Willich hat. Doch die Chefin rauskehren will sie eigentlich nicht: „Ich bin ein absoluter Teamplayer“, sagt die 52-Jährige: „Ich glaube, dass Menschen, die zusammenarbeiten, bessere Ergebnisse erzielen, als allein.“