Landwirtschaft im Kreis Viersen Obstbauern haben ein schwieriges Jahr

In den vergangenen Jahren war in der Landwirtschaft im Kreis Viersen Dürre das größte Problem. Viele Kulturen brachten deutlich geringere Erträge, da es an Regen fehlte. In diesem Jahr nun ist das Gegenteil der Fall: Viel Regen, hohe Grundwasserstände und vor allem Frost im Frühjahr machen vor allem den Obstbauern in der Region zu schaffen. Im Kreis Viersen ist das speziell in Tönisvorst, nicht umsonst als „Apfelstadt“ bezeichnet, problematisch. Viele große Obsthöfe sind hier angesiedelt. Wie wirkt sich die Situation auf sie aus?