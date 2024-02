Karneval 2024 im Kreis Viersen Notdienste für die jecken Tage eingerichtet

An den Karnevalstagen sind viele Verwaltungen nur stundenweise oder gar nicht erreichbar. Darauf müssen sich Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen einstellen. In Kempen etwa schließen Rathaus und Servicestelle St. Hubert am Altweiberdonnerstag schon um 10.30 Uhr, am Rosenmontag ist das Rathaus geschlossen. In Grefrath schließt das Rathaus an Altweiber um 12.30 Uhr, am Rosenmontag ist geschlossen. In Tönisvorst ist die Verwaltung an Altweiber bis 12.30 Uhr zu erreichen, am Rosenmontag ist geschlossen. In Willich sind die Verwaltungsstellen an Altweiber ab 14 Uhr geschlossen, am Rosenmontag ganztägig.