Kreis Viersen Niederrhein wird für Touristen immer attraktiver

Der Arbeitskreis sicherte zu, die Niederrhein Tourismus bei diesem Projekt zu unterstützen und zu einer soliden Datengrundlage für den „Niederrhein Hub“ beizutragen. Die Städte und Gemeinden wollen auch verstärkt die Regionalmarke „Niederrhein – So gut. So weit.“ in ihre Aktivitäten einbinden und damit das einheitliche Erscheinungsbild unterstützen. Zu den neuen Initiativen im Kreis Viersen gehört etwa ein digitaler Altstadtrundgang in Kempen: 42 Stationen der Altstadt sollen anschaulich über Augmented Reality dargestellt werden. Auf viel Interesse stießen auch der Glühweinwanderweg in Brüggen, der neue Wohnmobilstellplatz in Niederkrüchten sowie die Pläne in Nettetal, zwei aus Seefrachtcontainern gefertigte Hotels zu errichten.