Neue Reihe über das Böse „Der Jäger des Bösen“ spricht bei der VHS

Am Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, geht es in der Thomaskirche in Kempen, Wachtendonker Straße 4, um „Gott und das Böse“: Warum lässt Gott zu, dass Menschen Menschen schlimmste Gräueltaten antun? Referent ist Andreas Seifert, Gemeindepädagoge der St.-Salvatoris-Kirchengemeinde in Geesthacht. „Der Anwalt des Bösen“ lautet der Titel des Vortrags am Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, in der Bibliothek im Brauhaus, Hochstraße 30 in Willich-Schiefbahn. Referent ist Mustafa Kaplan, Strafverteidiger aus Köln: Nachdem der Neonazi Stephan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hatte, beauftragte er, der Ausländer und Zuwanderer abgrundtief verachtete, ausgerechnet den türkischstämmigen Kaplan mit seiner Verteidigung.