Nach einem regenreichen Jahr Nässe bedeutet Atempause, aber keine Entwarnung für den Wald

In den vergangenen Jahren sorgte extreme Dürre insbesondere in den Sommermonaten für große Schäden am Wald auch in der Region. Allerdings hielten die Wälder im östlichen Kreis Viersen noch vergleichsweise gut stand. Während speziell die großen Fichten-Monokulturen in großen Teilen Deutschlands von der Dürre hart getroffen worden waren und so geschwächt dem Borkenkäfer nichts entgegenzusetzen hatten, sind die Wälder in der Region vergleichsweise gut zurecht gekommen. Trotzdem sind Schäden an vielen Bäumen unübersehbar.