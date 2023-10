Erste Hilfe im Kreis Viersen Mobile Retter zählen 253 Einsätze im ersten Jahr

Seit einem Jahr gibt es die mobilen Retter im Kreis Viersen. „Wir sind stolz darauf, was unsere mittlerweile 630 aktiven mobilen Retter in diesem Jahr geleistet haben. Im Durchschnitt sind mobile Retter innerhalb von 3:13 Minuten am Einsatzort und haben in mehr als 253 Einsätzen dazu beigetragen, Menschenleben zu retten“, sagt der stellvertretende Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sascha Caumanns. Die Rettungskette werde dadurch gestärkt, ohne in die Struktur des Rettungsdienstes einzugreifen.