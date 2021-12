Ein Jahr Coronaschutzimpfung im Kreis Viersen : Große Nachfrage nach Booster-Impfung

info

Kinderimpfungen bietet der Kreis Viersen für Fünf- bis Elfjährige im Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken an. Geimpft wird am Sonntag, 2. Januar, von 10 bis 17 Uhr, am Freitag, 7. Januar, von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 9. Januar, von 10 bis 17 Uhr. Vorab muss ein Termin gebucht werden unter https://shop.ticketpay.de/organizer/K0OQCM6D?view=list.

Mobile Aktionen für Personen ab zwölf Jahre bietet der Kreis in Willich am 30. Dezember und 5. Januar an, in Grefrath am 4. Januar. Termine buchbar unter www.kreis-viersen.de (dort unter „Informationen zum Coronavirus“).