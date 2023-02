Messfahrzeuge unterwegs Kreis Viersen sucht nach Lücken im LTE-Funknetz

In den kommenden drei Wochen sind im Kreis Viersen Fahrzeuge mit speziellen Messaufbauten unterwegs, um das Kreisgebiet flächendeckend entlang einer Strecke von rund 2000 Kilometern abzufahren. Grund: Der Kreis Viersen lässt kreisweit eine Analyse zur Verbesserung des Mobilfunknetzes durchführen. „Mit dieser engmaschigen Messung sind wir in der Lage, die Qualität und Verfügbarkeit der Mobilfunknetze aller Anbieter mit den Technologien LTE und 5G im Kreisgebiet zu erfassen und uns eine unabhängige Sicht auf die Versorgungslage zu verschaffen“, sagt Christian Böker, Leiter des Amtes für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen. „Primär geht es darum, Versorgungslücken bei LTE aufzudecken und Gebiete, die sich für eine staatliche Förderung eignen, zu ermitteln. Darüber hinaus messen wir aber auch schon die aktuelle 5G-Abdeckung. Wir wollen frühzeitig Verbesserungspotenziale identifizieren und an die Mobilfunkanbieter adressieren“, erklärt Michael Schreurs, Mobilfunkkoordinator des Kreises Viersen. Ziel sei es, für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen neben LTE auch den neuen Mobilfunkstandard 5G flächendeckend und in guter Qualität nutzbar zu machen“, so Landrat Andreas Coenen (CDU).