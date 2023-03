Polizei im Kreis Viersen warnt Mehr Wildunfälle durch Umstellung auf Sommerzeit

Im Kreis Viersen kommt es aktuell vermehrt zu Wildunfällen. Darauf weist die Kreispolizeibehörde hin. Allein am Donnerstag starben zwischen kurz vor 6.30 und kurz vor 8 Uhr vier Rehe auf Straßen im Kreis Viersen. Zwei Vorfälle gab es in Schwalmtal-Lüttelforst, einen im Bereich Butzenstraße/Außenring in Kempen und einen weiteren auf der Boisheimer Straße in Viersen-Dülken. Zwischen Montag und Mittwoch wurden drei weitere Rehe im Kreisgebiet Opfer von Verkehrsunfällen.