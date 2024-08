Statistik für den Kreis Viersen Mehr Taschendiebstahl, weniger Raub

Der 39-Jährige, der in der Nacht zu Sonntag in Schiefbahn Opfer eines Raubes wurde, hatte Glück im Unglück: Die Polizei fasste schnell nach der Tat zwei Verdächtige – einen Mann und eine Frau –, sodass dem Opfer seine Gegenstände zurückgegeben werden konnten. Er war den beiden auf der Straße Knickelsdorf begegnet, und als er sich weigerte, ihnen seine Tasche zu geben, bekam er einen Schlag in den Bauch und ins Gesicht. Wie häufig kommt es im Kreis Viersen zu solchen Raubüberfällen oder Taschendiebstählen? Dazu gibt die Kreispolizeibehörde Viersen auf Nachfrage unserer Redaktion Antworten.