Bundestagsabgeordneter erkundet die Region mit dem Rad Martin Plum startet wieder Rucksacktour durch den Kreis Viersen

„Ich hoffe, dass das Wetter so gut mitspielt wie in den vergangenen beiden Jahren. Aber selbst, wenn es regnen sollte, werde ich natürlich mit dem Fahrrad unterwegs sein“, versichert Martin Plum. Am kommenden Montag, 15. Juli, geht es mit einem Besuch bei der Obst- und Gemüseverarbeitung Brocker Möhren in Schiefbahn los. Anschließend fährt Plum die Werkstatt der Conpower GmbH und Hortensien Steiniger in Tönisvorst an. „Am Abend kehre ich in der Abtei Mariendonk ein. Dort werde ich auch übernachten. Die Übernachtung im Kloster passt für mich gut in die parlamentarische Sommerpause. Ich versuche in dieser Zeit immer, auch einmal zur Ruhe zu kommen und viele Gedanken zu ordnen“, erklärt Martin Plum, der seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags ist.