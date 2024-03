„Earth Hour“ am 23. März Städte, Firmen und Privatleute machen das Licht aus

Städte, Gemeinden, aber auch Unternehmen und Privatleute können auf der Internetseite des WWF unter www.wwf.de angeben, ob sie an der „Earth Hour“ teilnehmen und an welchen Gebäuden das Licht ausgeschaltet wird. Die Stadt Krefeld etwa schaltet am Rathaus und an der Burg Linn das Licht aus, auch in Nettetal und Kerken werden die Rathäuser dunkel, in Wachtendonk wird auch an der Nierspromenade das Licht ausgeknipst. Auch Privatleute, etwa aus Krefeld, Nettetal und Viersen, haben sich schon eingetragen und angekündigt, um 20.30 Uhr am Samstag das Licht auszuschalten.