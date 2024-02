Böden nass, Güllelager voll Landwirte warten auf trockenere Tage

Im Februar startet normalerweise die Düngesaison: Landwirte bringen Gülle oder Gärreste auf den Feldern aus, auf denen Weizen angebaut wird, und auf Grünland, das dem Anbau von Tierfutter dient, und versorgen so die Pflanzen mit Nährstoffen. Doch das ist im Augenblick nicht überall möglich: In den vergangenen Wochen hat es derart viel geregnet, dass die Böden immer noch stark gesättigt sind. Vielerorts steht noch das Wasser auf den Wiesen und Feldern, an der Niers bei Grefrath-Oedt beispielsweise fühlen sich seit Wochen die Schwäne auf den überfluteten Flächen wohl.