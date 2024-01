„Wir kämpfen seit Langen mit immer neuen Auflagen“ Landwirte planen Mahnfeuer für 26. Januar

Mit Blick auf die Gesamtbelastung der Bauern kündigte auch der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) am Mittwoch weitere Aktionen an. Rheinlandweit wollen die Landwirte am Freitag mit Mahnfeuern ihren Forderungen Nachdruck verleihen, so RLV-Präsident Bernhard Conzen: „Darüber hinaus bitten wir unsere Landwirte, sich mit einer Mail an die Abgeordneten der Regierungsfraktion zu wenden, um vor Ihnen deutlich zu machen, dass Sie eine große Verantwortung für die heimische Landwirtschaft und stabile Verhältnisse im ländlichen Raum haben.“ Es gebe viele Herausforderungen, die man angehen müsse.