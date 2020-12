Sieben-Tage-Inzidenz-Wert im Kreis Viersen über 200 : Der Landrat verschärft die Corona-Regeln

Kreis Viersen Wegen der stark steigenden Fallzahlen wird der Lockdown im Kreis Viersen ausgeweitet. Die Zahl der neu Erkrankten hat einen neuen Höchstwert erreicht.

Seit dem Wochenende hat der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (also die Zahl der Neuinfizierten binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) im Kreis Viersen die 200er-Marke überschritten. Am Mittwoch lag er bei 244. Landrat Andreas Coenen hat nun entschieden, eine Reihe von Schutzmaßnahmen zu beschließen, die noch über den von Bund und Ländern verfügten Lockdown hinausgehen. Dies erlaubt die Coronaschutzverordung des Landes den Kreisen und kreisfreien Städten, die einen Inzidenzwert von über 200 haben. Das Land muss dem noch zustimmen – man hoffe, dass das noch an den Feiertagen geschehe, so ein Kreissprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.