Volkstrauertag im Kreis Viersen Landrat und Bürgermeister verurteilen Angriff der Hamas auf Israel

In den Städten und Gemeinden sind für Sonntag anlässlich des Volkstrauertages Gedenkfeiern geplant. Im Rahmen der Gedenkreden dort würden die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen noch einmal Stellung zur Situation in Israel beziehen, kündigten Landrat und Bürgermeister an. In einigen Kommunen würden anlässlich des bundesweiten Gedenktags darüber hinaus auch Israel-Flaggen gehisst. In der Stadt Willich hängt sie bereits seit vier Wochen vor dem Schloss Neersen, das Sitz der Willicher Stadtverwaltung ist. „Wir verurteilen den Angriff auf Israel aufs Schärfste und bekunden unsere volle Solidarität mit dem Staat Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern“, hatte Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) mitgeteilt, als er gemeinsam mit Schlosshausmeister Dirk Winkelmann die israelische Flagge hisste. Was ihn jetzt vier Wochen später freut: „Dass es bislang keine Versuche gab, die Flagge zu zerstören“, so Pakusch am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion, „und ich hoffe, dass das auch so bleibt.“