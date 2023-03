Land NRW will Förderquote senken Wird der Anschluss der „Grauen Flecken“ teurer?

Das teilte der Kreis Viersen jetzt mit. Der Kreis hatte im vergangenen Jahr bereits eine Förderung für Beratungsleistungen in Anspruch genommen und gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Marktanalyse für den Kreis Viersen erstellt. Die Analyse zeigt auf, wie sich die aktuelle Breitbandversorgung im Kreisgebiet darstellt, welche eigenwirtschaftlichen (also für Unternehmen kostendeckenden) Ausbauten in naher Zukunft zu erwarten sind und in welchen Regionen Förderbedarf besteht. Zusätzlich hat der Kreis eine Netzplanung in Auftrag gegeben, die aufzeigt, welche Kosten ein Förderausbau der sogenannten „Grauen Flecken“ im Kreisgebiet verursachen würde. „Große Teile unserer ,Grauen Flecken‘ sind für die Telekommunikationsunternehmen nicht rentabel ausbaubar. Diese Gebiete können nur mit Hilfe von Fördermitteln von einem hochleistungsfähigen Glasfaseranschluss profitieren“, so Coenen. Die vom Bund durchgeführte Potenzialanalyse geht von 98 Prozent eigenwirtschaftlichem Potenzial für den Kreis Viersen aus. Der Wert weicht von der regionalen Analyse, die im Kreis durchgeführt worden ist, ab. Hier geht die Analyse von maximal 90 Prozent aus.