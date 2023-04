Probleme beim 49-Euro-Ticket-Verkauf Kundenwut bei 49-Euro-Ticket-Verkauf

Am Montag startete der Verkauf des Deutschlandtickets, landläufig bekannt unter dem Namen 49-Euro-Ticket. Das von den meisten Kunden als Nachfolger des im vergangenen Jahr sehr erfolgreichen 9-Euro-Tickets ersehnte Angebot sorgte aber vom Start weg für große Irritationen. Kunden, aber auch die Betreiber von Kiosken und anderen Verkaufsstellen für diverse ÖPNV-Tickets, stellten verwundert fest, dass ein Verkauf der Tickets in diesen Stellen nicht möglich war und es auch nicht wird. Grund: Das Deutschlandticket wird allein in digitaler Form vertrieben, da es eben kein Nachfolger des Monatstickets 9-Euro-Ticket ist, sondern ein Abo, das Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) „modern“ gestalten will. Ein Umstand, der gerade vielen älteren Kunden sowie den Betreibern der Kioske und anderen Verkaufsstellen übel aufstößt.