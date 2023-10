Landwirtschft im Kreis Viersen Paul-Christian Küskens erneut zum Kreislandwirt gewählt

Zusammen bilden sie die Mitglieder der Kreisstelle Viersen, die am Mittwoch erstmals tagten und aus ihrer Mitte Paul-Christian Küskens als Kreislandwirt sowie Sarah Fliegen als stellvertretende Kreislandwirtin wählten. Für Küskens eine Bestätigung: Er vertritt bereits seit 2011 die Interessen der Landwirtschaft im Kreis Viersen und in Krefeld. Sarah Fliegen wurde erstmals in die Kreisstelle Viersen gewählt und ist nun auch erstmals stellvertretende Kreislandwirtin. Diese Aufgabe hatte zuvor die Kempenerin Hannelore Schleupen, die sich nach 18 Jahren als stellvertretende Kreislandwirtin jetzt nicht mehr zur Wahl stellte, ausgefüllt.