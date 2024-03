Politik im Kreis Viersen Kreistag verabschiedet Haushalt für 2024

Kreis Viersen · Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, steigende Kosten in vielen Bereichen: All das geht auch am Kreis Viersen nicht spurlos vorbei. Die Weichen für die Zukunft stellte der Kreistag nun mit der Verabschiedung des Haushalts – allerdings nicht einvernehmlich.

22.03.2024 , 18:00 Uhr

Im Kreis Viersen könne man aktuell noch auf insgesamt gute Rahmenbedingungen blicken, „die es uns erlauben, die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU) bei der Einbringung des Haushalts im Januar (Archivbild). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)