Deutliches Signal aus dem Kreis Viersen Kreistag spricht sich gegen Naturpark-Erweiterung aus

Hoch erfreut teilte der Campingplatz Graskamp aus Niederkrüchten am Sonntag im sozialen Netzwerk Facebook mit, durch das Projekt Katzensprung 2.0 Naturpark-Partner werden zu wollen. Warum? „Uns liegt der Naturschutz und vor allem unsere heimische Natur sehr am Herzen, weshalb wir schon seit Jahren aktiv für den Naturpark Schwalm-Nette werben“, so die Campingplatz-Betreiber. Und daran will man anknüpfen.