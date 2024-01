„Sehr auf Kante genäht“ Kreishaushalt 2024 – Rücklagen sind fast aufgebraucht

Was sind weitere hohe Investitionsposten im Entwurf des Kreisetats für 2024? Der Kreis will weiterhin in die Digitalisierung oder in den Umwelt- und Klimaschutz investieren. Die Schulen sollen modernisiert und ausgebaut werden. Allein 16 Millionen Euro werden im laufenden Jahr für den Neubau des Förderschulzentrums West am Ransberg in Viersen-Dülken bereit gestellt. Weitere drei Millionen Euro sollen in Planungen für den neuen Berufsschulcampus in Kempen fließen. Insgesamt 35,3 Millionen Euro will der Kreis in Bauvorhaben – auch im Straßenbau – investieren.