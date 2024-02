Was die Wirtschaftsförderungsgesellschaft bietet Kompetenz für Firmen und Gründer im Kreis Viersen

Seit dem vorigen Jahr hat die Hochschule Niederrhein ein Büro im „Haus der Wirtschaft“ in Viersen. Nach der Niederlassung der Venloer Hochschule Fontys im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen ist dies der zwei Standort einer Hochschule aus der Region im Kreis Viersen. Jahrelang wurde von der Viersener Kreispolitik neidvoll auf den Kreis Kleve geschielt. Dort hatte man es geschafft, eine eigene Hochschule (Rhein-Waal) zu etablieren. Mit den beiden Niederlassungen im Kempener TZN und im Viersener „Haus der Wirtschaft“ hat der Kreis Viersen in Sachen Hochschulstandort ein großes Stück aufgeholt.