Einsätze für die Polizei Kinder und Jugendliche werfen an Halloween Eier, Flaschen und Böller

Nach Halloween hat die Polizei Bilanz gezogen. Das Böllerzünden und Eierwerfen sei bei Kindern und Jugendlichen „leider wieder im Trend gewesen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt musste die Polizei ein gutes Dutzend Mal im Kreisgebiet ausrücken. In Grefrath ging es am 31. Oktober kurz vor 18.30 Uhr los: Kinder hatten Eier gegen Fenster geworfen. In Kempen warfen ebenfalls einige Jugendliche kurz nach 19 Uhr Eier gegen Hauswände, „um 19.41 Uhr waren es dann 20 Jugendliche, die meinten, es sei cool, alle Häuser in der Umgebung mit Eiern zu verkleiden“, so die Polizei weiter. Auch in Nettetal warfen Kinder gegen 20.11 Uhr Eier gegen Fensterscheiben, dabei wurde eine Scheibe beschädigt. In Tönisvorst wurden kurz nach 20.30 Uhr Häuser mit Eiern beworfen.