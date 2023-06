Zusammenhalt mit den Niederlanden stärken Jetzt bewerben für den Grenzlandpreis 2023

Die Grenzlandkonferenz zeichnet auch in diesem Jahr Projekte aus, die sich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen einsetzen. Darauf machte jetzt der CDU-Kreisverband Viersen aufmerksam. Den Grenzlandpreis können sowohl Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Behörden erhalten, die sich für das Zusammenrücken der niederländischen und nordrhein-westfälischen Gesellschaft einsetzen und Grenzhindernisse aktiv entgegenwirken. Verliehen wird er zum insgesamt vierten Mal am 6. Dezember im Rahmen der Grenzlandkonferenz in Nijmegen. Bis zum 7. August können die Akteure ihre Bewerbung unter preis@grenzsland.eu für das aktuelle Auszeichnungsjahr einsenden.