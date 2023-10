Papier mit „Blauem Engel“ Kreis Viersen ist recyclingpapierfreundlichster Landkreis Deutschlands

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Insgesamt beteiligten sich 80 Landkreise mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 80 Prozent. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. In diesem Jahr erreicht der Papieratlas mit erstmals 230 Kommunen und Hochschulen eine neue Rekordbeteiligung. Auf den Plätzen 2 und 3 der recyclingpapierfreundlichsten Landkreise landeten Cochem-Zell und Schweinfurt, gefolgt vom Kreis Coesfeld, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Kreis Warendorf, dem Kreis Ahrweiler, dem Kreis Eurskirchen, dem Landkreis Starnberg und dem Kreis Wesel. Die Auszeichnung als „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ 2023 ging an Mönchengladbach.