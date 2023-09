Für Vereine und weitere Interessierte Kreis Viersen informiert über Wildtierhilfe

Kreis Viersen · Wer einen Jungvogel findet, der aus dem Nest gefallen ist, oder einen Igel im Garten entdeckt, der sichtlich Hunger leidet, hat oft viele Fragen. Für Vereine, die in der Wildtierhilfe engagiert sind, und weitere Interessierte bietet der Kreis Viersen nun am Dienstag, 12. September, eine Informationsveranstaltung an.

03.09.2023, 14:45 Uhr

Was tun, wenn man einen Igel aufpäppeln möchte? Wer ein Wildtier findet, hat oft viele Fragen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Sie beginnt um 17 Uhr im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath, Am Freilichtmuseum 1. Bei der Veranstaltung werden unterschiedliche Aspekte der Wildtierhilfe aus rechtlicher und praktischer Perspektive beleuchtet. Damit will der Kreis Viersen aktiven Vereinen eine Hilfestellung und Interessierten einen Überblick der bestehenden Möglichkeiten bieten. So geht Kerstin Müller von der Freien Universität Berlin in ihrem Vortrag etwa auf die richtige Wildtierversorgung ein. Carina Driehsen vom Kreis Viersen erläutert, welche Rechtsvorgaben bei der Wildtierhilfe zu beachten sind. Und Gerlinde von Dreh, Tierschutzbeauftragte des Landes NRW, zeigt den Teilnehmenden zudem das geplante Wildtiermanagement des Landes NRW. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Da das Platzangebot aber beschränkt ist, bittet der Kreis Viersen um Anmeldung bis Freitag, 8. September, per E-Mail an infoveranstaltung-wildtierhilfe@kreis-viersen.de.

(biro)