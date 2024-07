PV-Ausbau im Kreis Viersen Hohe Zuwachsraten im Kreis bei der Solarleistung

Generell gehe der Ausbau gut voran. So meldete Grefrath jüngst, dass 2023 35,1 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt worden seien. Das reiche, um etwa 10.000 Haushalte zu versorgen. Bei rund 15.000 Einwohnern bedeutet das, dass Grefrath rund zwei Drittel seines Strombedarfs aus regenerativen Quellen auf kommunalem Gebiet deckt. Zehn GWh entfielen davon auf PV. In den anderen Kommunen geht es in eine ähnliche Richtung.