Auswertung der „Stunde der Wintervögel liegt vor“ Spatz auf Platz 1 der Gartenvögel im Kreis Viersen

Es kamen weniger Vögel an die Futterstellen als im Vorjahr: Im Schnitt wurden 33,4 Vögel pro Garten gemeldet, 2022 waren es noch 35,5, so der Nabu. Grund: Die milden Temperaturen am Zählwochenende, 6. bis 8. Januar, und auch davor dürften nach der Einschätzung von Nabu-Experten dafür gesorgt haben, dass viele Vögel genügend Futter in der Natur fanden und keinen Anlass hatten, die Futterstellen aufzusuchen. Das milde Wetter führte auch dazu, dass typische Wintergäste aus Nord- und Osteuropa nicht nach Deutschland zogen, wie etwa der Bergfink. Auch aus den Wäldern seien einige Arten seltener an die Futterstellen gekommen, teilte der Nabu mit: Neben Kernbeißer, Buntspecht und Buchfink wurde in diesem Jahr besonders selten der Eichelhäher gesichtet. Ein Grund dürfte dabei das vergangene Mastjahr der Bäume gewesen sein: Weil es so viele Baumfrüchte gibt, bleiben die Vögel eher im Wald und kommen seltener in die Siedlungen.