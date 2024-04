Immobilien im Kreis Viersen GWG saniert verstärkt im Bestand

Hell und freundlich wirken die noch leeren Wohnungen in den beiden Mehrfamilienhäusern am Heudonk 27 und 29 in Grefrath. Sie sind in den vergangenen zwölf Monaten umfassend saniert worden. Die Modernisierung des Wohnblocks aus dem Baujahr 1967 ist ein gutes Beispiel für den Paradigmenwechsel, den eine Wohnungsbaugesellschaft wie die GWG seit geraumer Zeit vollzieht. Notgedrungen vollzieht – angesichts rasant gestiegener Kosten für Neubauprojekte.