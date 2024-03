Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ Großer Erfolg für junge Musiktalente aus dem Kreis Viersen

Insgesamt nahmen 18 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Vieren am diesjährigen Landeswettbewerb teil. Zwei von ihnen qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb, der im Mai in Lübeck stattfindet. „Es bis in den Bundeswettbewerb zu schaffen, ist eine besondere Leistung. Das gelingt nur ganz wenigen. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihr könnt sehr stolz auf eure Leistung sein", sagte Kreisdirektor und Kreiskulturdezernent Ingo Schabrich. „Ohne die Hilfe und Begleitung der Familien sowie die engagierte Vorbereitung der beteiligten Lehrkräfte wäre das so nicht möglich gewesen.“ so Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen.