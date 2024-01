Schnee und Glatteis im Kreis Viersen Großeinsatz für den Winterdienst

So manche Fahrt, speziell mit dem Rad, und mancher Fußweg kann zur Rutschpartie geraten. Diese Erfahrung mussten am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag etliche Autofahrer machen, es kam zu mehreren Glatteisunfällen im Kreis. „Zwischen 21 Uhr am Montag und 3 Uhr am Dienstag wurden acht Haupt- und zehn Nebentouren gefahren“, berichtet Viersens Stadtsprecher Frank Schliffke. „Auslöser war der einsetzende Schneefall. Bei der Hauptstreuung wurden die wesentlichen Fahrbahnen im Stadtgebiet mit einem Feuchtsalzgemisch behandelt. Hier waren zwölf Mitarbeitende im Streudienst, zwei in der Werkstatt und ein Einsatzleiter aktiv.“ Eine Einsatzleiterin und 46 weitere Kräfte bildeten die Handtruppen. Sie streuten Geh- und Radwege mit Sand ab. Seit 7.30 Uhr war am Dienstag ein weiteres Streufahrzeug unterwegs. Schliffke: „Dieses Fahrzeug kümmert sich nach Bedarf um einzelne Schwerpunkte.“