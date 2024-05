Naturschutz im Kreis Viersen Kreis Viersen gibt Tipps zum Thema Igelschutz

Immer wieder geraten Igel in niederrheinischen Gärten in bedrohliche Situationen. Viele Gefahrenquellen lassen sich jedoch mit wenig Aufwand minimieren. Der Kreis Viersen gibt Tipps zum Igelschutz. Der Lebensraum des Igels habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Natürliche Nahrungsquellen wie Bodeninsekten, Würmer oder Schnecken nähmen immer weiter ab. Gleichzeitig liefen die Tiere Gefahr, sich in Gärten oder im Straßenverkehr zu verletzen, sagen die Experten.