Radfahren im Kreis Viersen Neue Broschüre empfiehlt schöne Radtouren

Die neu aufgelegte Radbroschüre ist kostenfrei erhältlich im Viersener Kreishaus, Rathausmarkt 3 in Viersen, im Haus der Wirtschaft, Willy-Brandt-Ring 13 in Viersen, in der Kreisvolkshochschule, Willy-Brandt-Ring 40 in Viersen, sowie in den Rathäusern und Bürgerinformationen der Städte und Gemeinden des Kreises. Bürgerinnen und Bürger können die gedruckte Ausgabe auch unter Angabe ihrer Postadresse per E-Mail an bettina.helfenritter@kreis-viersen.de anfordern. Zusätzlich steht die Broschüre einschließlich GPS-Tracks auf der Webseite der Kreisverwaltung zum Download unter www.kreis-viersen.de/tourentipps zur Verfügung.