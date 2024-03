Wohnen im Kreis Viersen Gemeinsam für mehr Klimaschutz

In einem Sonderprojekt haben Studierende der Hochschule Niederrhein am Beispiel des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein (TZN) schon mal untersucht, wie der Gebäudekomplex am Industriering Ost in Kempen energetisch verbessert werden kann. Das Gebäude ist bald 30 Jahre alt. Es wurde in den vergangenen Jahren stets renoviert und macht äußerlich einen modernen und gepflegten Eindruck. „Aber energetisch müssten wir einiges an dem Bau tun“, sagt Thomas Jablonski, der seit 2011 als Geschäftsführer Hausherr im TZN ist.