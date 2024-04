Weißes Gold vom Niederrhein Gastronomie bietet Spargel satt – auch vom Buffet

Ein weiteres Spargelbuffet wird es am Sonntag, 12. Mai, in Kempen-St. Hubert im Sabo Art und Café, An Eulen 7, geben. „Wir wollen die Mütter an ihrem Tag so richtig verwöhnen und starten schon mit einem Frühstück“, erklärt Geschäftsführer Ralf Dömgen. Aber von 18 bis 23.30 Uhr kann so richtig am Buffet bei Spargel aus der Region geschlemmt werden. Normalerweise ist das Sabo Art und Café ein Frühstücks- und Kuchencafé in künstlerischer Atmosphäre, aber für besondere Anlässe hat sich das Team auch besondere Angebote einfallen lassen. Ralf Dömgen hat das Café und die Kunstgalerie erst im Oktober des vergangenen Jahres übernommen und sich bei der Jahresplanung für den Muttertag etwas Schönes ausgedacht. An dem Tag sollen sich die Mütter so richtig verwöhnen lassen und in Ruhe genießen. Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor, doch auch Dömges bittet, sich für das Spargelbuffet anzumelden, Telefon 02152 5507250.