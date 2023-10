„Loben statt toben“ Fußballvereine werben bei Eltern für Fairness am Spielfeldrand

Vorfälle gäbe es ab der E-Jugend. Immer da, wo der Leistungsgedanke anfange, es um Punkte, Tore und Meisterschaften gehe. Frisch vor Augen hat Horster auch noch ein nicht zu tolerierendes Fehlverhalten eines Jugendspielers, das spürbare Konsequenzen nach sich gezogen habe. „Wir haben den Vater in seinem Beisein eingeladen und den Jungen für sechs Monate aus dem Trainingsbetrieb genommen.“ Beim SC tut man viel dafür, Eltern, Nachwuchskicker und Trainer in ein gemeinsames Boot zu holen. Bereits bei der Anmeldung erhalten Neuzugänge ein Heftchen, in dem die Werte des Vereins vermittelt werden. Derzeit arbeiten die Verantwortlichen an einer modifizierten Neuauflage des Konzepts, das sich an alle Beteiligten richtet.