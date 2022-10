Kreis Viersen für den Winterdienst gerüstet : 400 Tonnen Salz und 15.000 Liter Sole für den Winterdienst

Kreis Viersen Der Winter kommt bestimmt. Damit der Verkehr auf den Straßen im Kreis Viersen problemlos rollen kann, bereitet sich der Baubetriebshof des Kreises schon seit Ende Oktober auf die kalte Jahreszeit vor.

Am 24. Oktober hat für den Kreis Viersen die Winterdienstsaison begonnen. Losgelöst von der tatsächlichen Witterung ist zu diesem Tag der aufgestellte Einsatz- und Rufbereitschaftsplan für den Winterdienst in Kraft getreten. Der Winterdienst für die Kreisstraßen beinhaltet auch die begleitenden Radwege. Das teilte jetzt der Kreis Viersen mit.

Die Vorbereitungen zum Winterdienst haben am Baubetriebshof in Viersen-Süchteln bereits im Sommer begonnen. Die Bauhofmitarbeiter wurden unterwiesen, die Winterdienstfahrzeuge und Winterdienstgeräte sind gewartet, eine Justierung der Streumittel und Streubreiten ist durchgeführt worden. Auch die Lager für Auftausalz und Sole am Baubetriebshof sind aufgefüllt. 400 Tonnen Auftausalz und rund 15.000 Liter Sole, welche durch einen eigenen Soleerzeuger nach den Erfordernissen nachproduziert werden kann, werden am Baubetriebshof des Kreises Viersen bevorratet.Die Mitarbeiter, die nach Dienstplan in Rufbereitschaft befinden, werden durch einen sogenannten Eisspion, der die örtlichen Gegebenheiten beurteilt hat, ab 3 Uhr zum Einsatz gerufen. Dadurch kann im Regelfall vor Beginn des Berufsverkehrs der Streueinsatz abgeschlossen werden.