FDP im Kreis Viersen : Dietmar Brockes und Frank a Campo kandidieren erneut für den Landtag

Bei ihrer Wahlversammlung in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath -edt haben die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Viersen die Bewerber für den 18. NRW-Landtag in den Wahlkreisen Viersen I (Viersen, Willich, Schwalmtal) und Viersen II (Brüggen, Niederkrüchten, Grefrath, Nettetal, Kempen) gewählt: Frank a Campo (v. re.) und Dietmar Brockes (v. li.). Foto: FDP Kreis Viersen

Kreis Viersen Bei ihrer Versammlung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt wählten die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Viersen die Landtagswahl-Bewerber in den Wahlkreisen Viersen I (Viersen, Willich, Schwalmtal) und Viersen II (Brüggen, Niederkrüchten, Grefrath, Nettetal, Kempen).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei ihrer Wahlversammlung in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt haben die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Viersen die Bewerber für den 18. NRW-Landtag in den Wahlkreisen Viersen I (Viersen, Willich, Schwalmtal) und Viersen II (Brüggen, Niederkrüchten, Grefrath, Nettetal, Kempen) bestimmt.

Der wieder gewählte Frank a Campo untermauerte in seiner Rede die Erfolge der Freien Demokraten in der schwarz-gelben Landesregierung: „Die NRW-Koalition macht aus NRW Zug um Zug ein Chancenland. Und darum geht es bei der Landtagswahl: Um die Chancen für NRW und um die Zukunft für NRW – um nichts Geringeres.“ Der 62-jährige promovierte Mathematiker ist Vorsitzender des FDP-Stadtverbands Viersen und seit 2014 Mitglied des dortigen Stadtrats. Bereits 2017 hatte er im Wahlkreis Viersen I für den Landtag kandidiert.

Für den Wahlkreis Viersen II wird erneut der Niederrheinische Bezirksvorsitzende und Spitzenkandidat Dietmar Brockes aus Brüggen kandidieren. Der 50-jährige Kaufmann, der dem Landtag seit 2000 angehört, ist Sprecher für Energie und Industrie seiner Fraktion und Vorsitzender des Europa-Ausschusses des Landtags. „Die FDP ist die treibende Kraft in NRW, um unser Land nach der Pandemie wieder nach vorne zu bringen. Mit Entfesselungspaketen, Entlastungen und Digitalisierung sorgen wir für den nötigen Freiraum. Auch beim Klimaschutz gehen wir voran“, sagte er. „Schon vor der Pandemie haben wir einen klimafreundlichen Kurs eingeschlagen. Diesen werden wir konsequent fortsetzen, Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen und NRW zum innovativsten und klimafreundlichsten Industriestandort fortentwickeln. So schaffen wir Wachstum und Wohlstand.“

Der FDP-Kreisvorsitzende Felix Grams gratulierte den beiden Kandidaten. „Mit Frank a Campo und Dietmar Brockes haben wir erneut zwei starke und bodenständige Bewerber aufgestellt, die den Kreis Viersen mit Herz und Verstand vertreten“, sagt er.

(emy)