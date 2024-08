Klimaschutz im Kreis Viersen Fördertopf für Solaranlagen und Wallboxen ist schon leer

„Wie auch im vergangenen Jahr ist das Förderprogramm erneut auf großes Interesse gestoßen. Insgesamt wurden über 900 Anträge im System registriert“, so die Kreisverwaltung am Mittwoch. Die Hälfte der eingegangenen Anträge beziehe sich auf die Förderung von Stecker-Solar-Geräten. Dach-PV und Batteriespeicher umfassen laut Kreis jeweils 20 Prozent der insgesamt eingegangenen Förderanträge, Wallboxen machen 10 Prozent aus. „Damit ist das vorgesehene Budget für das erste von zwei Förderfenstern im Jahr 2024 mehr als ausgeschöpft. Eine Antragstellung ist aktuell nicht mehr möglich. Die eingegangenen Anträge werden nun geprüft, und die Antragstellenden erhalten im Anschluss eine schriftliche Rückmeldung“, so der Kreis Viersen weiter.