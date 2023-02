Anmeldeschluss für Firmen ist Ende März Betriebe stellen sich bei der Check-in-Berufswelt vor

Unter dem Motto „Unternehmen öffnen ihre Türen“ werden dabei Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammengeführt. Die teilnehmenden Betriebe präsentieren im Mai ihre Angebote bei den Check-in-Days und geben Schülerinnen und Schülern Einblicke ins Berufsleben. Im Kreis Viersen findet der Check-in-Day am 16. Mai statt, in Mönchengladbach am 15. Mai, in Krefeld am 24. Mai und im Rhein-Kreis Neuss am 25. Mai.