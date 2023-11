Mit Zuckerfee und Mandelprinz Einstimmung auf Weihnachten mit dem „Nussknacker“

Zwischen funkelnden Lichtern und glitzernden Kostümen haben Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule Annette Schulz in Boisheim am Wochenende ein wahres Ballett-Spektakel in der Oedter Albert-Mooren-Halle inszeniert. Nach knapp einem Jahr Planung, Proben und jede Menge harter Arbeit präsentierten 58 junge und ältere Tänzerinnen und zwei kleine Tänzer sichtlich stolz das klassische Ballett von Peter Tschaikowski, „Der Nussknacker“. In der bekannten Geschichte entführt der zum Leben erwachte Nussknacker Klara in eine Traumwelt voller Wunder und Fantasie. Und das Publikum begleitete sie auf dieser märchenhaften Reise.