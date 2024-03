Nach PFAS-Fund in Willich-Anrath „Trinkwasser kann weiterhin bedenkenlos getrunken werden“

Wie vom Kreis Viersen am Dienstag beschrieben, wurden, nachdem anfangs im Rohwasser PFAS nachgewiesen wurde, Trinkwasserproben genommen, in denen sich ebenfalls PFAS-Auffälligkeiten zeigten. Da aktuell keine Grenzwerte für die Stoffgruppe bestehen, wurde diese Werte anhand der bestehenden toxikologischen Leitwerte beurteilt und nicht an zukünftig geltenden Grenzwerten. Dieser Leitwert wurde eingehalten. Dennoch wurden Sofortmaßnahmen ergriffen, damit das Trinkwasser sogar den Vorsorgemaßnahmenwert, einen Sicherheitswert 50 Prozent unter dem in Studien ermittelten Wert, der als vollkommen risikolos gilt, unterschreitet.