Kreis Viersen Deutlich mehr Wildunfälle im Kreisgebiet

Im Herbst steigt besonders auf Landstraßen entlang von Wiesen, hochstehenden Maisfeldern und durch Waldgebiete die Gefahr von Wildunfällen. Oft passieren Wildunfälle im Morgengrauen und in der Abenddämmerung. Letztere Phase fällt nach der Zeitumstellung am vergangenen Sonntag in die Zeit des Berufsverkehrs. Bereits 344 Mal kam es in diesem Jahr zum unfreiwilligen Zusammentreffen von Autofahrern mit Rehen, Hirschen und Wildschweinen im Kreis Viersen. Das sind fast so viele Unfälle wie im gesamten vergangenen Jahr. Für 2022 verzeichnete die Kreispolizeibehörde 361 Wildunfälle.