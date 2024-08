Coronaschutzimpfung im Kreis Viersen Der neue Impfstoff ist da — der Ansturm bleibt noch aus

Kreis Viersen · Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt an und der neu angepasste Impfstoff liegt in Apotheken und in Praxen vor. Wer sich jetzt impfen lassen sollte.

15.08.2024 , 13:00 Uhr

Ein kleiner Pieks kann vor schweren Verläufen bei einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Foto: dpa/Sven Hoppe