David Nethen gründet queeren Verein im Kreis Viersen „Wir sind keine Standardfamilie“

Man müsse selbst mit gutem Beispiel vorangehen, den Menschen zeigen, dass man bei aller Individualität doch „ganz normal“ sei, sagt David Nethen, der auch als Lehrer offen mit seiner Homosexualität umgeht. Und wenn Schüler das Wort „schwul“ als Schimpfwort nutzen, spreche er sie gezielt darauf an, frage „Meinst Du mich?“. „Wenn die Schüler einem dann in die Augen gucken, rudern sie zurück und erkennen, was sie da gerade gesagt haben“, sagt der Musiklehrer, der am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen unterrichtete. Eine Schule, die den Netzwerken „Schule der Vielfalt“ sowie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angehört – „und die dies auch lebt“, sagt Nethen. Häufig sei dies aber eher ein Schild an der Tür als gelebte Realität. Doch dafür, mehr Courage zu zeigen, will sich der Verein „Kreis Queersen“ künftig auch an Schulen einsetzen.